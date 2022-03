Luce e gas, Federconsumatori Palermo: le famiglie sono disperate

Il presidente Vizzini: "Il nostro centralino preso d'assalto da cittadini che non riescono a pagare"

PALERMO – Il prezzo del gas e dell’energia elettrica è aumentato nel primo trimestre del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, del 94% il gas e del 131% l’energia elettrica. In particolare, un metro cubo di gas è passato da 70,66 cent a 137,32 cent.

“In questi giorni in città i cittadini stanno ricevendo le bollette del gas. Il loro importo va molto oltre ogni più nera aspettativa – denuncia Lillo Vizzini di Federconsumatori Palermo -. E sono giorni che il nostro centralino è tempestato di chiamate di famiglie disperate per le bollette impazzite che temono di non riuscire a pagare”.

Il prezzo del gas all’ingrosso sta subendo continui rialzi. Le famiglie, già in forte crisi per la pandemia, non potranno reggere l’impatto degli aumenti in bolletta ancora per molto. E il prossimo 1° aprile Arera dovrà metter mano al secondo aggiornamento tariffario afferente il secondo trimestre 2022. “L’Sos delle famiglie è forte e chiaro: rateizzare o non riusciranno più a pagare le bollette. Per questo mi sento di lanciare un accorato appello alle società fornitrici, che ancora non l’hanno pianificato, di venire incontro alle famiglie accogliendo, senza se e senza ma, la loro richiesta di frazionamento del pagamento delle bollette. Il nostro sportello è disponibile ad assistere gli utenti che hanno difficoltà a farsi rateizzare la bolletta – conclude Vizzini -“.