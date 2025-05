Fiumefreddo di Sicilia, raccolti numerosi rifiuti sul lungomare

La giornata ecologica a Marina di Cottone

FIUMEFREDDO DI SICILIA (CATANIA) – Un gesto concreto di amore per il territorio e un bellissimo esempio di cittadinanza attiva. Si è svolta sabato scorso la giornata ecologica a Marina di Cottone, organizzata dal Comune di Fiumefreddo di Sicilia con la collaborazione di associazioni e volontari.

A partire dalle ore 7, amministratori, volontari e cittadini si sono ritrovati sul lungomare per un’azione concreta di cura dell’ambiente. Presenti il sindaco Angelo Torrisi, l’assessore all’Ambiente Antonio Giuliano, il vicesindaco Alfio Vassallo, il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Nucifora, alcuni consiglieri comunali e numerosi rappresentanti delle associazioni del territorio, che hanno unito le forze per raccogliere rifiuti e contribuire al decoro dell’area.

“Il nostro mare e la spiaggia sono beni preziosi che non vanno solo rispettati, ma amati – dichiara il sindaco Angelo Torrisi – Ringrazio i ragazzi presenti oggi, i volontari, chi ha deciso di esserci, con consapevolezza e amore per il proprio territorio perché il rispetto delle regole minime del vivere civile è un valore da difendere. Dal canto nostro per l’estate abbiamo previsto servizi potenziati: isola ecologica mobile, pulizia quotidiana della battigia e raccolta dei rifiuti anche nel weekend. Nessuno è contro chi viene a godere della nostra spiaggia. Ma facciamolo con rispetto, lasciando gli spazi così come li vorremmo trovare, perché tutti possano goderne allo stesso modo. Il nostro impegno – conclude -continuerà perché un ambiente pulito è un diritto, ma anche una responsabilità di tutti”.

Nel corso della mattinata sono stati raccolti numerosi sacchi di rifiuti, tra plastica, carta, vetro, indifferenziata e anche oggetti ingombranti abbandonati in maniera incivile: tra questi, una stampante, mattonelle, e rifiuti vari gettati sulla spiaggia e tra la vegetazione.

In contemporanea, la ditta Ecolandia, che ha in appalto il servizio di igiene urbana, ha proseguito le attività di scerbatura e pulizia della fascia costiera.

“È stata un’occasione per promuovere buone pratiche ambientali e, soprattutto, per sensibilizzare i cittadini al rispetto del nostro litorale e dell’ambiente che ci circonda – spiega l’assessore all’Ambiente Antonio Giuliano – Voglio ringraziare tutte le associazioni di volontariato che hanno partecipato con entusiasmo, per aver dato un contributo concreto e prezioso a questa iniziativa, voluta e organizzata da questa amministrazione. Il loro impegno dimostra quanto sia importante fare rete per educare alla corretta raccolta differenziata e rafforzare il senso civico collettivo. Spero – conclude – che questa sia solo la prima di molte giornate che, insieme, porteremo avanti per una Fiumefreddo più pulita, consapevole e attenta all’ambiente”.