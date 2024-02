Lungomare di Catania, per la stagione estiva previsti tre solarium

Le decisioni della giunta sull'accesso libero al mare

CATANIA – I solarium nel lungomare di Catania quest’anno saranno tre. Dopo alcuni anni di assenza, infatti, verrà realizzato anche quello di Ognina di fronte al Nautico, esteso circa 2200 metri quadri. Inoltre verranno realizzati un solarium a piazza Sciascia di fronte piazza Europa, che verrà allargato, e uno nella spiaggetta con sabbia vulcanica del borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti. Resterà la passerella per i disabili con discesa a mare, un sistema quest’ultimo molto apprezzato già nella scorsa stagione estiva.

Lo ha stabilito la giunta comunale guidata dal sindaco Trantino che, anticipando i tempi della programmazione, ha deliberato il piano degli interventi per l’accesso libero al mare della stagione balneare 2024 nel litorale roccioso del lungomare di Catania.

“Una stagione aperta e inclusiva”

“Abbiamo promosso nuovi investimenti e l’aumento dell’offerta di spazi attrezzati per il mare a favore di cittadini e turisti per la stagione estiva – ha spiegato il sindaco Enrico Trantino, a conclusione della seduta della riunione dell’esecutivo di Palazzo degli Elefanti -. Riteniamo infatti che una città di mare come è Catania debba avere quanti più spazi attrezzati per godere del mare. Grazie all’impiego dei proventi della tassa di soggiorno l’intervento di 450 mila euro non graverà il bilancio comunale. Mi sento di ringraziare il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro per la cura che mette nell’utilizzo dei fondi del turismo per finalità utili a promuovere lo sviluppo a valorizzare gli aspetti ambientali e storico monumentali, secondo gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale e quanti collaboreranno, con gli indirizzi dell’assessore Guzzardi, affinché vi sia una stagione balneare quanto più aperta e inclusiva”.

Lungomare di Catania, le gare

Già nei prossimi giorni i funzionari dell’assessorato al mare retto da Andrea Guzzardi provvederanno a esperire le procedure di gara sul mercato elettronico: l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quella di aprire al pubblico già nei primi giorni del prossimo mese di giugno le piattaforme attrezzate di bar, docce, servizi igienici e salvataggio, per l’accesso libero e sicuro al mare della scogliera.

La riunione della giunta municipale, che ha visto tutti presenti gli assessori che la compongono e in cui sono state approvate numerose altre delibere, si è svolta alla presenza dei ragazzi della consulta provinciale studentesca, che hanno potuto verificare personalmente i processi decisionali dell’esecutivo comunale, al pari di altri loro colleghi di diversi istituti scolastici delle scuole medie superiori di Catania ospiti nelle precedenti sedute, secondo l’impostazione del sindaco Trantino di avvicinare i più giovani all’attività istituzionale.