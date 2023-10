Lutto a Siracusa, muore Massimo Riili: è stato presidente dell’Ance

Numerosi messaggi di cordoglio

SIRACUSA – L’ingegner Massimo Riili, 71 anni, tesoriere di Ance Sicilia (l’associazione dei costruttori edili), presidente di Siracusa dell’Ance e vicepresidente di Confindustria Siracusa, è deceduto per le complicazioni di un’improvvisa malattia.

Chi era Massimo Riili

Imprenditore edile siracusano, Riili per due volte è stato assessore comunale. Negli anni scorsi aveva criticato i vincoli paesaggistici e archeologici a Siracusa.

“Ciao, Massimo – dice Gianni di Lorenzo su facebook – un abbraccio ti giunga fin lassù!”. Donatella Lo Giudice lo ricorda così: “Solare, ironico, affettuoso e gentile, sei andato via all’improvviso, è vero che non si è mai preparati alla morte, non lo eravamo per niente alla tua. Custodirò sempre il tuo ricordo. A Dio Massimo”. “Siracusa perde un grande imprenditore – afferma Tony Barca – e costruttore edile di altissimo rilievo, un grande politico e un grande uomo…”.

