Lutto al Ciac, si è spento l’imprenditore Marcello Trapani: il cordoglio

PALERMO – Lutto al Ciac: si è spento il presidente Marcello Trapani. L’imprenditore, fondatore e ceo della Tecno box Srl, azienda che da oltre 40 anni si occupa di confezionamento alimentare, aveva 75 anni e lascia una moglie e due figli.

L’abbraccio alla famiglia

“Alla sua famiglia – spiegano i soci del Ciac – oggi va l’abbraccio dei soci del Coordinamento imprenditori area Carini di cui Trapani è stato la guida dal 2015, quando l’associazione senza fini di lucro è nata. Trapani, oltre ad essere un industriale capace era una persona umile e gentile sempre disponibile all’ascolto. Ci mancherà”.

Il messaggio del primo cittadino

“Se ne ve un galantuomo d’altri tempi, una persona mite, piena di umanità, con tanta voglia di fare dice il sindaco di Carini Giovì Monteleone – . Appassionato del suo lavoro ha speso energie e risorse per il rilancio della zona industriale di Carini: ha organizzato gli industriali di Carini e ha curato i rapporti con le istituzioni per il bene dell’agglomerato. Per me, in questi ultimi otto anni, è stato un punto di riferimento e collegamento con gli imprenditori. Mancherà agli imprenditori – conclude il primo cittadino – e anche alle istituzioni. Faccio le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai lavoratori della Tecno box”.

Per chi volesse dargli l’ultimo saluto i funerali si terranno martedì alle 9:30 presso la chiesa di San Vincenzo de Paoli di via dei Quartieri, a Palermo.