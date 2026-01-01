 Giornalismo, morto Corrado Maiorca
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Lutto, è morto il giornalista Corrado Maiorca

Un protagonista della professione
SIRACUSA
di
1 min di lettura

PALERMO- Il giornalista Corrado Maiorca è morto nella notte all’ospedale di Siracusa, dov’era ricoverato. Sessantacinque anni, Maiorca aveva cominciato a occuparsi di cronaca giovanissimo, a 16 anni.

E’ stato uno dei giornalisti di punta del Giornale di Sicilia e da vicecaporedattore ha coordinato anche le redazioni siciliane del GdS. Tra le sue collaborazioni, quelle con Il Corriere della Sera, Il Giorno, Il Corriere dello Sport.

Ai familiari e agli amici di Corrado le affettuose condoglianze di LiveSicilia.it.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI