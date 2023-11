Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: morto Franco Zuccalà

Addio a un maestro e a un volto familiare per milioni di italiani

PALERMO – Lutto nel giornalismo sportivo. E’ morto a 83 anni Franco Zuccalà. Originario di Catania, una lunga carriera in Rai e redattore per “La Sicilia”, “La Gazzetta dello Sport”, “Il Giornale” e “Tuttosport”, Zuccalà dal 2000 era editorialista dell’agenzia Italpress.

Il presidente dell’Ussi Sicilia Gaetano Rizzo è stato tra i primi a confermare la triste notizia: “Scompare un amico, ancora prima che un maestro”, dice rivolgendo le condoglianze alla famiglia e annunciando un ricordo di Zappalà in occasione della prossima riunione del consiglio regionale dell’Ussi.

Nato a Catania il 22 settembre 1940, Franco Zuccalà è stato un maestro di giornalismo e un volto familiare per milioni di italiani di almeno due generazioni, una sorta di “zio Franco” che ha accompagnato dalla tv le domeniche di tantissimi appassionati. Zuccalà ha navigato per decenni nel mondo della stampa sportiva: dai giornali, alle radio e alla televisione: prima a Telestar e Antenna Sicilia con Pippo Baudo e a Odeon. Ma la notorietà la raggiunse con la Rai con i servizi da inviato per La Domenica Sportiva, la storica trasmissione di approfondimento della domenica pomeriggio 90° Minuto, ma anche Il Processo del Lunedì della prima era con Marino Bartoletti alla conduzione. Zuccalà ha collaborato anche con la televisione Svizzera Italiana e con Montecarlo Sat. Inviato più volte per Olimpiadi, Mondiali di calcio, Europei, Coppa d’Africa: dal 1958 ha seguito tutti i più importanti avvenimenti sportivi.