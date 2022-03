M5S, vertice romano con Conte: “Nessun via libera a Miceli”

Deputați regionali în pressing per la nomina del referente.

ROMA – Colpo di scena nel Movimento Cinquestelle: nessun avallo alla candidatura di Franco Miceli da parte di Giuseppe Conte. La conferma arriva dalla riunione online che ha visto nelle scorse ore riuniti l’avvocato del popolo e una delegazione di deputati regionali siciliani tra i quali il capogruppo all’ars Nuccio Di Paola, Giampiero Trizzino, Roberta Schillaci, Luigi Sunseri e Salvatore Siragusa. Presente anche l’ex ministro Alfonso Bonafede.

Nel corso del confronto è emerso che nessuna benedizione sarebbe arrivata da Roma all’operazione Miceli. Chi ha detto il contrario avrebbe messo in piedi “un’operazione carbonara” (per usare le parole di Trizzino e Di Paola che lanciano un chiaro guanto di sfida ad alcuni compagni di Movimento).

Insomma, il clima nel Movimento non è esattamente sereno. Anche per questo i pentastellati siciliani sono tornati a fare pressing sulla nomina di un referente regionale. Una figura che, secondo i bene informati, dovrebbe essere terza rispetto alle due fazioni che ormai duellano a carte scoperte come nel caso della diatriba palermitana che ha visto la netta divaricazione del gruppo che fa capo al deputato nazionale Adriano Varrica e quello legato al deputato regionale Giampiero Trizzino.