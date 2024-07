Ma il sindaco Lagalla non può perdere la battaglia dei rifiuti…

Le ripercussioni della crisi dei cassonetti

In un frammento di una dura nota ‘chiarificatrice’ del presidente di Rap, Giuseppe Todaro, scaturita nell’ambito di una polemica sull’allarme rifiuti a Palermo, di cui abbiamo dato conto, c’è un passaggio chiave a livello politico.

Eccolo: “Con il sindaco, che ringrazio per la fiducia, abbiamo avviato un percorso di risanamento e trarremo insieme le conclusioni se non porteremo a termine questo progetto”.

Verosimilmente, il presidente della Rap pensa al suo incarico, alla possibilità di portarlo a termine e alle ‘conclusioni personali da trarre’, nonostante l’ impegno, in caso di fallimento.

Ma è vero che la questione della sporcizia di Palermo – drammatica nella sua essenza – coinvolge tatticamente, se non il destino materiale e immediato di un ruolo, il credito d’immagine del sindaco, Roberto Lagalla.

Che non ha lesinato critiche alla Rap e che è considerato, come appare normale che sia, il più importante responsabile della vivibilità in città.

Se perdureranno le cataste di munnizza, con annessi incendi e le conseguenze per l’ambiente, la critica, rivolta fin qui alla Rap e ai suoi vertici, prenderà più massicciamente di quanto già non accada una direzione decisa.

Il malcontento diventerà, ancora di più, un severo giudizio, destinato a cristallizzarsi, nei confronti della poltrona più alta dell’amministrazione e del suo inquilino.

La morale della favola si presenta evidente, nell’intrecciarsi di un dramma collettivo e di un percorso politico individuale. L’emergenza rifiuti, per il sindaco Lagalla, con tutti i palermitani, rappresenta la battaglia che non può essere perduta. Vincerla è l’interesse in comune.