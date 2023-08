Madonie, festa per chi ha comprato la casa a 1 euro a Gangi

Una cinquantina gli acquirenti arrivati da diversi Paesi europei

1' DI LETTURA

PALERMO – Il comune di Gangi (Palermo) ha organizzato una manifestazione per coloro che negli ultimi anni hanno acquistato casa nel borgo madonita a un euro. Definiti testimonial di Gangi nel Mondo. Sono stati circa cinquanta i proprietari di immobili, acquistati dopo l’iniziativa delle case cedute gratuitamente, ad un prezzo simbolico di 1 euro, arrivati da tutto il mondo, da Germania, Francia, Ungheria, Belgio ma anche tanti gli italiani.

Ad accoglierli, ieri, nelle sale nobili di palazzo Bongiorno, il sindaco Giuseppe Ferrarello e il presidente del consiglio comunale Concetta Quattrocchi. Un incontro emozionante dove sono state diverse le testimonianze di stima “dei nuovi cittadini” per la comunità gangitana, definita “accogliente, inclusiva, una vera e propria famiglia”. La cerimonia che ha visto anche la consegna, ad ognuno, di una litografia di Gianbecchina è stata condotta dal giornalista Ivan Mocciaro.

Al termine gli “illustri gangitani” sono stati ospitati nei locali del caffè letterario di palazzo Sgadari dove hanno potuto deliziare il palato, per un aperitivo rinforzato, con i prodotti tipici locali e presidi Slow Food. Piatti sapientemente preparati dalla condotta Slow Food Madonie. Al termine della degustazione in piazza del Popolo lo spettacolo di cabaret di Marco Manera che ha tenuto incollati alla sedia, fino a tarda sera, gli spettatori. “Questo percorso negli anni ci ha permesso di conoscere e far conoscere Gangi- ha detto il sindaco Giuseppe Ferrarello – la nostra intenzione è di istituzionalizzare questa festa in una data prestabilita così da poter avere, ogni anno, la più ampia partecipazione. La nostra è una comunità inclusiva una grande famiglia”.