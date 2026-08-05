 Madonie, muore incornato da un toro
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Madonie, incornato da un toro: muore un uomo

spari discoteca
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai.
AGGIUNGI
Le indagini
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – Un uomo di 78 anni, Vincenzo Giaconia, è morto dopo essere stato incornato da un toro in un’azienda agricola nelle campane tra Gangi e Geraci Siculo.

L’uomo è stato ferito al petto dall’animale. Sono intervenuti alcuni lavoratori dell’azienda che hanno tentato di praticare le manovre salvavita e sono state inviate due ambulanze dal 118, ma il medico, dopo avere tentato di rianimarlo, ne ha costatato la morte.

Le indagini sono condotte dai carabinieri, coordinate dalla procura di Termini Imerese, per accertare cosa sia successo. 

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI