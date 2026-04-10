Il decesso nel 2021 alla Candela

PALERMO – Non ci sono colpevoli di omicidio colposo per il decesso di Candida Giammona, 39 anni, e del bimbo morti dopo il parto nel 2021 alla clinica Candela.

La terza sezione Tribunale di Palermo, presieduta da Fabrizio Lo Forte, ha assolto il primario del reparto di Giencologia Salvino Bevilacqua (difeso dagli avvocati Massimiliano Miceli e Roberto Natoli),le ginecologhe Laura Carlino (avvocato Nino Zanghì) e Maria Genova (avvocati Ninni Reina e Sara Bartolozzi).

L’assoluzione e la causa secondo i periti

Sono stati assolti con la formula perché il fatto non sussiste. La difesa ha sempre sostenuto che i medici intervennero in maniera tempestiva. Secondo i periti nominati dal Tribunale, la morte fu provocata da una coagulazione, intravascolare disseminata, gravissima e fulminante.

Erano già stati assolti l’anestesista Alberto Miraglia e il chirurgo Giovanni Spinnato che erano stati giudicati con il rito abbreviato.

Morta dopo il parto, aveva 39 anni

La donna, già madre di una bambina (nata sempre alla Candela), secondo l’accusa, non avrebbe ricevuto l’assistenza necessaria per prevenire e poi evitare il peggio. La gravidanza era andata avanti senza alcuna preoccupazione. Alla fine però fu necessario un parto cesareo d’urgenza. Inutile il trasporto di mamma e neonato all’ospedale Buccheri La Ferla, nel tentativo disperato di salvarli.

Se il parto cesareo fosse stato eseguito prima, così sosteneva l’accusa, madre e figlio avrebbero potuto sopravvivere. Si sarebbe potuta salvare almeno la madre, qualora la paziente dopo le gravi complicazioni fosse stata sottoposta ad un’isterectomia.

Per i periti, invece, si è trattato di “un evento imprevedibile”. Una tesi confermata dalla seconda sentenza di assoluzione cui ora si attendono le motivazioni.