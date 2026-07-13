È quanto emerge dalle intercettazioni del blitz di oggi

PALERMO – Quattrocento euro: è questa la cifra che veniva pagata a chi materialmente portava a termine atti intimidatori come l’incendio di stazioni di servizio di carburanti o depositi di auto. Emerge dal fermo di 11 presunti estorsori e mafiosi eseguito dai carabinieri su ordine della Dda a Palermo.

Quattrocento euro a Gian Mattia Celestino per l’incendio del distributore Eni di Capaci mentre al suo accompagnatore sono andati 100 euro, 400 euro ciascuno a Rosario Piazza e Baldassare Rizzuto per l’incendio della sede di rivendita di auto usate della compagnia di autonoleggio Sicily by car a Villagrazia di Carini. A chi rubava un’automobile che serviva per compiere un attentato intimidatorio andavano 200 euro.

Cifre non ritenute congrue

A volte le cifre erano considerate non congrue da chi aveva svolto l’attentato e nelle chat Whattsapp tra gli indagati si susseguivano discussioni tra chi aveva dato l’incarico e chi lo aveva eseguito.

Le intercettazioni costituiscono l’ossatura dell’inchiesta e svelano i retroscena degli attentati.

Il libro mastro e gli ordini dal carcere

A dare gli ordini era Salvatore Verga rinchiuso in carcere a Terni. Matteo Salamone e Rosario Piazza giravano le direttive ai picciotti dello Zen, pagati per i raid.

Proprio nella cella di Verga gli agenti hanno trovato il libro mastro con le cifre e un cellulare, era da lì che impartiva gli ordini.