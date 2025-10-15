Mafia, arrestato Stracquadaini: è ritenuto il boss di Vittoria

Operazione della polizia coordinata dalla Dda di Catania

VITTORIA (RAGUSA) – La Dda di Catania ha arrestato Giuseppe Stracquadaini, detto ‘Faccia d’angelo’, latitante, considerato il nuovo capo di Vittoria.

Mafia, arrestato Giuseppe Stracquadaini

Stracquadaini era latitante dall’inchiesta sul tentato omicidio di Roberto Di Martino, un ex collaboratore di giustizia ferito da un colpo di pistola. La vittima era al volante della sua auto quando venne avvicinato da un uomo con una pistola in mano. Riuscì ma riuscì a ingranare la marcia e fuggire, ma venne raggiunto e ferito a un occhio.

Sullo sfondo i nuovi equilibri del Ragusano, il ruolo del clan degli Albanesi e, da ultimo, il rapimento del ragazzo, figlio di un noto imprenditore.

Sallemi (FdI): “Vittoria dello Stato”

“Con l’arresto del boss Gianfranco Stracquadaini abbiamo avuto la dimostrazione che lo Stato c’è e nella lotta alla mafia, in provincia di Ragusa, non arretra di un millimetro e anzi impiega tutti i suoi migliori uomini”. Lo afferma il senatore Salvo Sallemi di Fratelli d’Italia, componente della commissione nazionale Antimafia.