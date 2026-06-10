 Mafia di Camporeale, 4 condanne
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

La “mafia arcaica” di Camporeale: 4 condannati, c’è pure il boss

mafia Camporeale
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
La pena più alta è 13 anni
1 min di lettura

PALERMO – L’elenco dei condannati si apre con Antonino Scardino, che ha avuto 13 anni: avrebbe ricevuto il bastone del comando della mafia di Camporeale dal cugino Antonino Sciortino, poco prima che quest’ultimo finisse in carcere.

Il Tribunale ha condannato anche Giuseppe Vinci e i fratelli Giuseppe e Pietro Bologna a cinque anni e 5 anni e 4 mesi ciascuno. Gli sono state riconosciute le attenuanti generiche perché avevano sostanzialmente ammesso i fatti.

Il blitz dei carabinieri di Monreale scattò a febbraio 2025. Venne fuori lo spaccato di una mafia arcaica. L’influenza mafiosa si sarebbe manifestata anche nella compravendita, ad un prezzo imposto, di bovini e ovini destinati al macello. I boss stabilivano anche chi dovesse pascolare gli animali. I cittadini si sarebbero rivolti ai mafiosi per ottenere l’autorizzazione all’acquisto di fondi agricoli, per recuperare un credito che non riuscivano ad incassare e per dirimere controversie.

La sentenza arriva nel giorno in cui è stato emesso un altro verdetto sul mandamento di San Giuseppe Jato di cui la famiglia di Camporeale fa parte. 

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI