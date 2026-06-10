La pena più alta è 13 anni

PALERMO – L’elenco dei condannati si apre con Antonino Scardino, che ha avuto 13 anni: avrebbe ricevuto il bastone del comando della mafia di Camporeale dal cugino Antonino Sciortino, poco prima che quest’ultimo finisse in carcere.

Il Tribunale ha condannato anche Giuseppe Vinci e i fratelli Giuseppe e Pietro Bologna a cinque anni e 5 anni e 4 mesi ciascuno. Gli sono state riconosciute le attenuanti generiche perché avevano sostanzialmente ammesso i fatti.

Il blitz dei carabinieri di Monreale scattò a febbraio 2025. Venne fuori lo spaccato di una mafia arcaica. L’influenza mafiosa si sarebbe manifestata anche nella compravendita, ad un prezzo imposto, di bovini e ovini destinati al macello. I boss stabilivano anche chi dovesse pascolare gli animali. I cittadini si sarebbero rivolti ai mafiosi per ottenere l’autorizzazione all’acquisto di fondi agricoli, per recuperare un credito che non riuscivano ad incassare e per dirimere controversie.

La sentenza arriva nel giorno in cui è stato emesso un altro verdetto sul mandamento di San Giuseppe Jato di cui la famiglia di Camporeale fa parte.