Scarcerazione per Giuseppe La Greca e Alfio Strano

CATANIA – Due assoluzioni piene e due parziali, con relativo sconto di pena, e un’ulteriore riduzione di pena per un quinto imputato. Clamoroso verdetto della Corte d’appello di Catania al processo Camaleonte, sui diversi gruppi del clan Cappello di Catania.

Per due imputati, contestualmente al proscioglimento, è stata anche ordinata l’immediata scarcerazione. Liberi, Giuseppe La Greca e Alfio Strano. La seconda sezione penale della Corte, presieduta da Maria Paola Cosentino, ha assolto La Greca e Antonino Gianluca Stuppia per non aver commesso il fatto.

Il nuovo verdetto

In primo grado le condanne erano state pesantissime. A La Greca erano stati inflitti 21 anni 8 mesi, a Stuppia 20 anni. Strano viene scarcerato per effetto della riduzione di pena, da 30 anni a 6 anni 3 mesi e 28 mila euro di multa. La Greca era assistito dal legale Serena Spoto; Stuppia da Anna Belfiore; Strano da Vito Di Stefano e Angela Giachino..

Per Salvatore Pecora è caduta l’accusa principale e la pena per lui è scesa da 17 anni e 6 mesi a 3 anni 8 mesi e 900 euro di multa, con modifica anche della pena accessoria della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici a un’interdizione per 5 anni. Era difeso da Alfonso Abate.

Le sanzioni “accessorie”

Revocata per Pecora l’interdizione legale e la sospensione della potestà genitoriale. Pena ridotta, per l’esclusione della recidiva, per Alfredo Ferrera – difeso da Angela Giachino -: da 18 anni scende a 12 anni 6 mesi di reclusione.

La Corte infine ha sospeso i termini di custodia cautelare proprio per Ferrera, per il periodo necessario al deposito delle motivazioni della sentenza.

L’inchiesta Camaleonte

Le indagini hanno interessato tre gruppi dalla cosca Cappello: quello legato allo storico capomafia Salvatore Cappello, quella dei cosiddetti “Carateddi” e il gruppo di Monte Po.

Il processo, scaturito da un’attività investigativa svolta dalla squadra mobile catanese, si è animato anche con l’esame di alcuni co-imputati con rito abbreviato. Ma a rafforzare l’impianto accusatorio sono arrivate anche le rivelazioni dei collaboratori di giustizia. Sta di fatto che per due imputati, La Greca e Stuppia, di fatto le accuse sono cadute in appello. Bisognerà attendere, come detto, le motivazioni della sentenza per comprendere come sia andata.