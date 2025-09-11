Polizia, carabinieri e guardia di finanza

ROMA – Misure cautelari personali a carico di 88 persone, indagate, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione aggravata, riciclaggio, detenzione e porto illegali di armi, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose, nonché di associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di autovetture di grossa cilindrata, vengono eseguite dalle prime ore dell’alba, dalla Polizia di Stato di Salerno e dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore (Sa) in 21 Comuni di cinque Regioni.

Salerno epicentro dell’inchiesta

Due le ordinanze alla base dell’operazione. Una del gip del tribunale di Salerno, su richiesta della Dda, l’altra del gip presso il Tribunale dei minorenni, su richiesta della procura dei minorenni della stessa città.

Le forze dell’ordine impegnate

Impiegati oltre 500 uomini e donne tra poliziotti e carabinieri, con l’ausilio di elicotteri ed unità cinofile.

Contestualmente il Comando provinciale della guardia di finanza di Salerno sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo di urgenza. Il provvedimento è stato emesso dalla Dda di Salerno nei confronti di beni nella disponibilità degli indagati, il cui possesso non risulta giustificato dalle possidenze reddituali.

