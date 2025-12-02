Mafia, pascoli e aste pubbliche a Marsala: in sette rinviati a giudizio

Il pm Francesca Dessì ha già chiesto, per altri imputati, nove condanne

MARSALA (TRAPANI) – È iniziato al tribunale di Marsala il processo a carico di sette persone. Alla sbarra coloro che furono coinvolti in un’operazione antimafia della Guardia di finanza, coordinata dalla Dda di Palermo. L’inchiesta sfociò in 18 misure cautelari per presunti mafiosi e favoreggiatori di Marsala e Mazara del Vallo.

Gli imputati sono Giancarlo Nicolò Angileri, di 61 anni, Giovanni Piccione, di 58, Michele Marino, di 65, Gaspare Tumbarello, di 49. Massimo Antonino Sfraga, 52, tutti di Marsala, Giuseppe Prenci, di 28, e Vito Ferrantello, di 43, entrambi di Mazara del Vallo.

L’altro stralcio e la requisitoria del Pm

A sostenere l’accusa è il pm della Dda Francesca Dessì. Il magistrato, nell’ambito dello stesso procedimento, lo scorso 30 settembre, ha invocato la condanna dei nove imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Dodici anni di carcere, in particolare, sono stati chiesti per il 50enne pastore marsalese Domenico Centonze. Dieci anni ciascuno, invece, per Pietro Centonze, classe ’50, padre di Domenico, per Pietro Centonze, classe ’69, cugino di Domenico, e per il mazarese Alessandro Messina.

Queste le altre richieste del pm: 8 anni ciascuno per Pietro Burzotta, genero del defunto boss mafioso Vito Gondola, Paolo Apollo e Ignazio Di Vita, anche loro di Mazara. 2 anni e 8 mesi per il marsalese Antonino Giovanni Bilello e 6 mesi, infine, per il mazarese Lorenzo Buscaino.

Il ruolo di Pietro Burzotta

Secondo gli inquirenti, Burzotta avrebbe ereditato il ruolo di comando del suocero Vito Gondola. Avrebbe assunto un ruolo di primo piano nella gestione delle attività illecite legate al controllo delle aree di pascolo.

Le indagini hanno riguardato soprattutto il controllo dei pascoli e fatto luce anche su un episodio di turbativa d’asta relativo alla vendita giudiziaria di un terreno tra Mazara e Petrosino. Un terreno di proprietà della società “Orto Verde”. Presunti mafiosi e fiancheggiatori avrebbero tentato di manipolare la procedura per favorire l’aggiudicazione a soggetti vicini all’organizzazione criminale.

