Màkari 4 in onda da stasera: cast, anticipazioni e novità

Tornano le avventure di Saverio Lamanna interpretato da Claudio Gioè

A partire da domenica 19 ottobre, in prima serata su Rai1, andrà in onda la quarta stagione di “Màkari”, fortunata serie ambientata in Sicilia e prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction per la regia di Monica Vullo e Riccardo Mosca.

Nel cast di Màkari 4 accanto al protagonista, l’attore palermitano Claudio Gioè che presta il volto a Saverio Lamanna, rivedremo Ester Pantano, Domenico Centamore, Serena Iansiti e Antonella Attili.

La fiction, girata principalmente nella provincia di Trapani, nasce dalla penna del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri. In particolare, la raccolta intitolata “Quattro indagini a Màkari” pubblicata da Sellerio raccoglie le prime storie da cui la Rai ha tratto l’adattamento televisivo.

All’origine della vicenda c’è il ritorno a casa di Saverio Lamanna (Claudio Gioè) che, perso il lavoro da giornalista a Roma a causa di un futile errore, decide di rifugiarsi nella vecchia casa di vacanza dei genitori a Màkari.

Màkari 4, il cast

Spalleggiato da Peppe Piccionello (Domenico Centamore originario di Scordia, in provincia di Catania) con cui forma un’insolita coppia investigativa, Saverio Lamanna non resiste alla tentazione di ficcare il naso nelle indagini della polizia.

Tra le figure centrali c’è Suleima Lynch, una studentessa di architettura impersonata dalla catanese Ester Pantano, imbattutasi in Saverio Lamanna mentre lavorava come cameriera stagionale a Màkari.

Nel cast di Màkari 4 figurano anche Serena Iansiti (Michela Pacino), Antonella Attili (Marilù), Filippo Luna (vicequestore Randone), Tuccio Musumeci (padre di Saverio) e Eurydice El-Etr (Azrah). Nel corso delle quattro puntate trasmesse in prima serata su Rai1 appariranno anche Ninni Bruschetta, Roy Paci e Gabriele Greco.

Una “figlia” per Saverio Lamamma?

L’attenzione si concentra però sulla new entry Giovanna Rosace che intrepreta Arianna, una quattordicenne con l’aria corrucciata e scontrosa degli adolescenti in perenne conflitto col mondo degli adulti. Appassionata di heavy metal, avvolta in abiti scuri da metallara doc, giunge a Màkari in vacanza insieme alla madre, Claudia, che è una ex di Saverio Lamanna.

Le cose precipitano rapidamente e Arianna deve prepararsi a restare per qualche mese a Màkari ospite dell’ex della madre. L’adolescente “terribile” non la prende affatto bene e per Lamanna cominceranno guai seri, anzi, serissimi. La somiglianza tra lui e la ragazza lascia intravedere la possibilità di un legame di sangue, capace di stravolgere per sempre la vita del protagonista.

Màkari 4, prima puntata: anticipazioni

La prima puntata della quarta stagione di “Màkari”, in onda domenica 19 ottobre, si intitola “Ferragosto è Capo d’Inverno”. Quando sembrava che tutto filasse a meraviglia, Suleima si trasferisce per alcuni mesi a Malta per lavoro.

Saverio non ha neppure il tempo di crogiolarsi nella malinconia: a Màkari viene assassinato Ignazio Dinolfo, noto anche come il Mostro di Barrafato, condannato venti anni prima per un terribile omicidio. Saverio inizia a indagare e capisce presto che, per arrivare alla soluzione del delitto, dovrà scoprire anche la verità sul passato del Mostro.

Ma non è tutto. Saverio ritrova Michela, che è in procinto di sposarsi con lo scrittore Edoardo Laurentano. E in più a Màkari arriva Claudia, un’ex che Saverio non vede da anni. La donna sta per partire per l’Antartide e gli chiede di ospitare la figlia quattordicenne, Arianna, un’adolescente complicata e ostile.

LEGGI ANCHE: Savatteri: “Màkari, la Sicilia e il Covid: ora vi racconto tutto”