Malamovida, dall’inizio dell’estate sospesi dieci locali in centro

Sono due pub, due bracerie e l’attività di sei paninari

CATANIA – Dieci esercizi commerciali chiusi e oltre ottanta multati, nelle zone della movida di Catania. E’ un primo, parziale, bilancio dei controlli realizzati dai carabinieri e dai vigili urbani di Catania. I locali multati si trovano tutti nel centro storico. Pescheria, Castello Ursino, via Gemmellaro, Piazza Bellini e dintorni, via Plebiscito, le adiacenze della Stazione Centrale via Nettuno.

Si è trattato di un’estate all’insegna dei controlli, in città, per effetto dei numerosi fatti di cronaca delle ultime settimane. Gli ottanta esercizi multati, tutti per “occupazione abusiva di suolo pubblico”, hanno dovuto pagare 173 euro. E 12 di essi sono stati segnalati, perché recidivi, al Comune di Catania per la sospensione temporanea dell’attività.

Per questo l’amministrazione ha sinora emesso 10 ordini di sospensione attività nei confronti di 2 pub di via Gemmellaro, 2 bracerie di via Plebiscito e 6 paninari. Due di essi si trovano in Piazza Giovanni XXIII e quattro in via del Rotolo. Per le 10 attività è scattata la chiusura da 5 a 15 giorni.

Ieri sera inoltre i Carabinieri di Piazza Dante hanno sanzionato per “occupazione abusiva di suolo pubblico” i titolari di 15 food truck. Erano parcheggiati a qualsiasi ora nelle strade del lungomare e nell’area della Stazione Centrale. E questo nonostante fossero autorizzati solo dalle 19 e le 2 del mattino.

I militari inoltre hanno svolto controlli per violazioni del codice della strada ed elevato multe per un totale di 19.476 euro. Cinque ciclomotori sono stati fermati amministrativamente per guida senza casco e mancanza di copertura assicurativa.