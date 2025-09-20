Malcontento alla Zisa, i cittadini chiedono la potatura e il diserbo

Un momento di confronto per richiamare l'attenzione delle istituzioni

PALERMO – Un momento di confronto civile e costruttivo con l’obiettivo di richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di un impegno concreto e trasparente nella cura del verde pubblico di Palermo. Diversi residenti e cittadini si sono radunati, ieri pomeriggio, venerdì 19 settembre, in un sit-in di protesta in via degli Emiri, nel cuore della Zisa.

Ad organizzare l’incontro è stato Domenico Castiglione, che gestisce la pagina Facebook satirica palermitana ‘Tu scuiddasti quannu’. “L’iniziativa è nata per protestare contro il mancato rispetto del cronoprogramma da parte di Reset in merito alle attività di diserbo e potatura nella nostra città – spiega Castiglione a LiveSicilia -. Ad oggi, infatti, risulta eseguito soltanto un terzo degli interventi previsti, con conseguente disagio per interi quartieri cittadini”.

Le richieste dei cittadini

I partecipanti del sit-in hanno chiesto con fermezza che Reset rispetti gli impegni presi, soprattutto dopo che l’assessore comunale Pietro Alongi, qualche giorno fa, ha promesso che la città sarebbe stata pulita entro fine novembre.

È stato richiesto, inoltre, che il nuovo cronoprogramma dei lavori sia reso pubblico e consultabile online, diventando così fruibile a ogni cittadino. “Considerato che sono già stati stanziati fondi pubblici per questi interventi, è ritenuto doveroso che vengano eseguiti nei tempi previsti”, ha aggiunto Castiglione. Lo scorso giugno sono stati infatti stanziati 1,2 milioni di euro per il diserbo anomalo, cioè quello di strade e marciapiedi.

“Malcontento diffuso e condiviso”

“Il sit-in ha visto la partecipazione di numerosi residenti e cittadini provenienti da diversi quartieri, segno di un malcontento diffuso e condiviso”, ha concluso Castiglione. All’iniziativa, sebbene di natura non politica, ha preso parte anche il consigliere di circoscrizione Salvatore Altadonna, che ha espresso sostegno a Domenico Castiglione ed ai cittadini presenti.