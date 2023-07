Maltratta ex convivente e figlia minorenne, arrestato

L’episodio a Maletto, nel Catanese: la vittima ha dichiarato di esser stata pesantemente ingiuriata e minacciata

MALETTO (CATANIA) – Un romeno di 55 anni è stato arrestato Maletto (Catania) per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri su disposizione della Procura della Repubblica di Catania. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di di Piazza Lanza.

Le indagini, coordinate dal pool di magistrati specializzati sui reati che riguardano la violenza di genere, in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio dell’indagato, hanno fatto luce sulle condotte.

Condotte ritenute “abituali e reiterate”, che sarebbero state poste in essere dall’uomo, spesso in preda ai fumi dell’alcol, nei confronti della ex convivente 43enne e della loro figlia minorenne. Il 55enne, pregiudicato per reati di violenza, nel corso della convivenza con la sua compagna avrebbe posto in essere una serie di maltrattamenti e di violenze denunciati dalla donna, che sarebbero proseguiti anche dopo la fine della relazione.

La vittima ha dichiarato che sarebbe stata pesantemente ingiuriata e minacciata dal compagno per futili motivi. Pretendendo che fosse lei e la figlia ad abbandonare il tetto coniugale, noncurante della presenza della loro figlia minore, le avrebbe detto: “Se entri dentro casa ti ammazzo e poi mi faccio la galera. Non mi interessa niente, ti brucio!”.

Dopo la fine della relazione l’uomo avrebbe preteso di continuare a permanere in casa con la moglie e la figlia, mostrando spesso un atteggiamento violento a causa di uno stato di alterazione psicofisica a causa dell’abuso di alcolici.

Molti gli episodi di violenza fisica, come quello in cui l’uomo avrebbe anche messo le mani alla gola della donna, aggredendola poi con spintoni e strattonamenti davanti alla figlia in lacrime.