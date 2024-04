Maletto, la maggioranza fa quadrato: “Pieno sostegno al sindaco Capizzi”

"Opposizione accecata dall'odio"

MALETTO (CATANIA) – “Esprimiamo il nostro totale ed incondizionato sostegno al nostro Sindaco, Giuseppe Capizzi, a seguito delle sfrontate dichiarazioni dell’ ex sindaco Pippo De Luca, sconfitto alle urne da Capizzi e di alcuni consiglieri comunali di opposizione. Le becere affermazioni di quest’ultimi hanno il gusto di godereccio livore”. Intervento dei consiglieri comunali di maggioranza a proposito della presa di posizione degli esponenti di opposizione.

“Anziché attendere le legittime decisioni dell’ Autorità giudiziaria si atteggiano a vittime e a puerili atteggiamenti come quello di astenersi a partecipare alle attività consiliari – proseguono nella nota -. Scorciatoie che non denotino mancanza di rispetto verso la comunità malettese.

Come comunità, dobbiamo valutare le informazioni con obiettività e rispetto per la presunzione di innocenza”.

“È importante ricordare che il Sindaco Capizzi è un imprenditore e un rappresentante eletto della nostra città – concludono i consiglieri di maggioranza -. Ha dedicato tempo ed energie per migliorare Maletto, affrontando sfide e cercando soluzioni. La sua passione per Maletto è evidente, e il suo impegno è stato riconosciuto dai cittadini che lo hanno eletto. Nessuno può anticipare sentenze ed essere giudicato solo sulla base di accuse. Rispettare la magistratura vuol dire avere fiducia in essa e nei suoi tempi e funzioni di inquirente e di giudicante”.

Infine: “Il sindaco Giuseppe Capizzi deve continuare a svolgere le sue funzioni istituzionali per il bene della nostra città. Maletto merita rispetto da parte di un’opposizione accecata dall’odio e dal rancore e, nello stesso tempo, una discussione aperta e rispettosa in nome della verità e della trasparenza”.

La nota della giunta

“Continueremo a lavorare con impegno ed assiduità accanto al sindaco Giuseppe Capizzi. Legalità, trasparenza e rispetto per la Magistratura impongono coerenza e serietà per il bene di Maletto. Chi vuole abbandonare a se stessa la comunità malettese assentandosi e abdicando ai propri doveri di eletti si accomodi pure. Noi continueremo ad essere disponibili al dialogo e al confronto con la stessa opposizione senza derogare ai nostri compiti istituzionali. Maletto deve essere governata con trasparenza e con sfide alla luce del sole. Il confronto tra maggioranza ed opposizione in consiglio comunale, pur aspro e duro, non può perdere di vista l’orizzonte della crescita sociale, economica e civile della nostra comunità”.