Malika Ayane fa tappa a Salemi: “Tornerò arricchita”

"Mi sto divertendo molto in questo tour. Grazie al pubblico che mi permette di fare ciò che amo"

PALERMO – È in giro per l’Italia da più di un mese, ma Malika Ayane non ha preso il sorriso e si prepara alla tappa a Salemi, in programma il 16 luglio, del ‘Summe Tour 2022’. La cantante sta attraversando tutta la Penisola da Nord a Sud, senza fermarsi e con la voglia di divertirsi, che non manca mai, con la prossima tappa che sarà a Piazza Alicia SALEMI (TP). Con l’organizzazione dell’evento affidata al Comune di Salemi e all’Assessorato Cultura, Turismo e Spettacolo.

Durante il tour è uscita anche l’ultima canzone ‘Una ragazza’, un brano dalle sfumature punk-rock e dal gusto retrò, che rappresenta un omaggio alla musica beat degli anni ’60 quando la gente si riversava nei locali e sulle spiagge per ballare lo shake. Con questa canzone Malika è cercare di vivere lasciandosi trasportare dall’istinto curioso che caratterizza l’essere umano, ridendo forte. Il nuovo singolo di Malika, oltre ad essere ispirato all’omaggio dei Ramones ai Ronette con la cover di “Baby I love you”, è anche il brano d’esordio della cantautrice nel nuovo Management della MK3, agenzia guidata dall’Avv. Angelo Calculli. “Devo dire che questa canzone – racconta Malika Ayane -, come spesso accade grazie al lavoro di squadra, e per l’occasione ho collaborato con Gino Pacifico e Andrea Bonomo, avevamo voglia della lievità che ho iniziato a sperimentare con Feeling Better, mache non è sempre leggerezza sciocca. Tutto sommato c’è sempre un retrogusto un po’ amaro, un po’ come nella consapevolezza della vita, che al netto di questi ultimi anni faticosi esprime il desiderio di vivere ogni cosa senza rischiare di cadere nell’eccesso di disattenzione”.

“Io sono la persona più felice del mondo quando mi esibisco. Mi sento finalmente nel mio habitat. Quando vado in giro mi dicono che sembro rinata, questo è solo l’effetto di fare quello che si desidera, quello per cui si è portati e in cui ci si sente perfettamente a proprio agio”.

Malika Ayane il 16 si esibirà a Salemi: “Sarà una tappa nuova per me, non sono mai stata a Salemi ma so che è un posto culturalmente attivissimo, mi aspetto di tornare arricchita. La Sicilia, terra che mi piace molto, mi regala sempre possibilità di crescita e imparare sempre qualcosa di nuovo”.

La cantante, così come molti suoi colleghi, ha dovuto attendere due anni per tornare ad esibirsi dal vivo per via del covid: “Penso che in qualche modo alcuni sono usciti migliori da questi due anni guardandosi dentro e decidendo di essere la versione migliore di se, molti altri magari no e lo vediamo spesso anche agli incroci ai semafori. Per fortuna molti sono stupendi e migliorati”.

“Io non dormo mai, per fortuna sono una persona estremamente felice e soddisfatta di quello che fa. Questa felicità mette energia ed adrenalina”, la stessa adrenalina che trasmette alla band che si esibirà con lei per il tour (Stefano Brandoni alla chitarra, Andrea Andreoli al trombone, Raffaele Trapasso al basso, Carlo Gaudiello al piano e Phil Mer alla batteria, ndr) e con i quali si è confrontata per la scaletta perché “non è stato facile scegliere. Abbiamo pensato a quali brani abbiamo voglia di cantare e suonare oltre, naturalmente, ai classici che si aspetta il pubblico. In tutto questo però – conclude Mailka Ayane – c’è una buona sintesi e un buon distillato di chi è Malika e cosa è in questi quindici anni. Io mi diverto di brutto, ringrazio il pubblico perché mi permette di fare ciò che amo. Ancora, quando penso che è un lavoro sono felicissima, mi pagano per fare ciò che amo (ride, ndr)”.

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.puntoeacapo.uno su www.ticketone.it e in tutti i circuiti punti vendita abituali.