Malore in classe, prof muore davanti ai suoi alunni

La tragedia improvvisa

ROMA- Grande dolore nel mondo della scuola per la scomparsa di un docente di un istituto scolastico in provincia di Roma. Il decesso è avvenuto nella mattinata di venerdì scorso, mentre si trovava in aula con i suoi alunni. Il professore, che aveva circa 59 anni – secondo una prima ricostruzione – si è improvvisamente accasciato a terra dopo aver avvertito un malore. I soccorsi sono stati immediati ma inutili.