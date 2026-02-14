 Maltempo, 647 interventi dei vigili del fuoco in due giorni in Sicilia
Maltempo, 647 interventi dei vigili del fuoco in due giorni in Sicilia

Dopo 48 ore ripristinati i collegamenti con le Eolie
PALERMO – Sono Palermo, Messina, Catania e Trapani le province maggiormente colpite dall’ultima ondata di maltempo che si è abbattuta anche sulla Sicilia. È quanto emerge da un report dei vigili del fuoco che dal 12 febbraio hanno portato a termine 647 interventi, concentrati principalmente sulla rimozione di alberi pericolanti e sulla messa in sicurezza di elementi costruttivi danneggiati dalle raffiche di vento. 

Dopo 48 ore ripristinati i collegamenti con le Eolie

Intanto, grazie al miglioramento delle condizioni meteorologiche, sono stati ripristinati, dopo oltre 48 ore, i collegamenti marittimo da e per l’arcipelago delle Eolie. A restare isolato solo il piccolo borgo di Ginostra, nell’isola di Stromboli, raggiungibile solo via mare, dove la violenta mareggiata, ha scardinato e trascinato in acqua una parte del grigliato dell’approdo aliscafi, rendendolo, di fatto, impraticabile. 

