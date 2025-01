Maltempo a Palermo, alberi caduti e danni ai pali dell’elettricità

Decine gli interventi dei vigili del fuoco

PALERMO – Alberi caduti e diversi interventi per pali dell’elettricità che sfiammano a causa di cortocircuito. Decine gli interventi la scorsa notte dei vigili del fuoco a Palermo e in provincia.

Alberi sono caduti in via Montelepre e nei pressi della strada provinciale che porta a San Martino delle Scale.

Pali dell’elettricità, con la pioggia della scorsa notte, sono andati in corto circuito in via Ilaria Alpi, via Torregrossa e a Passo di Rigano.

I vigili del fuoco sono anche intervenuti per verifiche sul distacco di intonaci in alcuni palazzi con prospetti e balconi ammalorati.