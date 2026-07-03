Le maggiori criticità nella zona del porto dove sono intervenuti i vigili del fuoco

ROMA – Strade allagate e rallentamenti alla viabilità dopo il violento acquazzone che questa mattina ha colpito Trapani e parte del territorio provinciale. In pochi minuti la pioggia ha trasformato diverse arterie in veri e propri corsi d’acqua, con le maggiori criticità registrate nella zona del porto del capoluogo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco.

Allagamenti anche a Pizzolungo, nel territorio di Erice, dove sono intervenute le squadre della Protezione civile comunale. Al momento non risultano segnalazioni di danni o situazioni di particolare gravità, mentre permane l’attenzione sull’evoluzione del quadro meteorologico, destinato a rimanere instabile anche nelle prossime ore.