 Maltempo a Trapani con piogge violente e diverse strade allagate
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Maltempo a Trapani, piogge violente e strade allagate

Maltempo a Trapani
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Le maggiori criticità nella zona del porto dove sono intervenuti i vigili del fuoco
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ROMA – Strade allagate e rallentamenti alla viabilità dopo il violento acquazzone che questa mattina ha colpito Trapani e parte del territorio provinciale. In pochi minuti la pioggia ha trasformato diverse arterie in veri e propri corsi d’acqua, con le maggiori criticità registrate nella zona del porto del capoluogo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco.

Allagamenti anche a Pizzolungo, nel territorio di Erice, dove sono intervenute le squadre della Protezione civile comunale. Al momento non risultano segnalazioni di danni o situazioni di particolare gravità, mentre permane l’attenzione sull’evoluzione del quadro meteorologico, destinato a rimanere instabile anche nelle prossime ore.

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