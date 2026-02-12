Maltempo, aliscafi per le Eolie fermi: in servizio solo la nave Nerea

Collegate con Milazzo solo Vulcano, Lipari e Salina

LIPARI – I forti venti spiranti da Ovest – Nord Ovest hanno paralizzato i collegamenti marittimi verso le isole minori delle Eolie. Fermi gli aliscafi, l’unico mezzo a viaggiare è la nave Nerea di Caronte&Tourist isole minori che sta collegando con Milazzo solo Vulcano, Lipari e Salina.

Isolate, di conseguenza, da oltre 24 ore, Filicudi, Alicudi, Panarea, Stromboli e il borgo di Ginostra. Le avverse condizioni meteo, che stando ai bollettini dovrebbero perdurare almeno sino a sabato, hanno fatto rinviare, ulteriormente, l’inizio dei lavori di somma urgenza nel portolo di Stromboli – Scari, danneggiato dal ciclone Harry.