Allagamenti, fango e detriti nel Trapanese: “Monitoraggio costante”

Protezione civile in azione per far fronte all'emergenza

PALERMO – Le piogge che hanno colpito la Sicilia nelle ultime ore hanno provocato danni e disagi soprattutto nella provincia di Trapani. A dirlo è la protezione civile regionale che sta monitorando la situazione meteo-idrogeologica.

“Le verifiche vengono eseguite tramite la Sala operativa unificata regionale – spiegano – e il Centro funzionale idro decentrato. Questi uffici monitorano il territorio 24 ore su 24 tramite ricognizione telefonica e contatti diretti con i sindaci dei comuni interessati e mediante lo studio dei dati meteo pluviometrici i rischi e gli effetti al suolo”.

Gli interventi della protezione civile

Nella giornata dell’allerta gialla, dichiarata ieri, 23 settembre problemi sono stati rilevati, in particolare, nel Trapanese. A Pantelleria si sono verificati numerosi allagamenti e gli interventi dlela protezione civile sono attualmente in corso. Strade invase di fango e detriti in contrada Gelferraro, a Calatafimi-Segesta: per la rimozione ci sono in azione i volontari.

Scuole chiuse ad Alcamo

Anche nella città di Trapani le strade si sono trasformate in fiumi e le squadre sono al lavoro per fronteggiare l’emergenza. Ad Alcamo il sindaco ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ma anche delle ville comunali, dei cimiteri e degli impianti sportivi, per la giornata di oggi.

“Servono prudenza e attenzione”

“La situazione è costantemente seguita dal personale della protezione civile regionale – assicurano – e dalle strutture operative territoriali. Al momento non si registrano ulteriori criticità o emergenze. Raccomandiamo alla cittadinanza di mantenere comportamenti prudenti, di prestare attenzione agli avvisi delle autorità locali e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni ufficiali”.