Maltempo in arrivo, pioggia e vento: è allerta gialla per la Sicilia

L'avviso della Protezione civile

PALERMO – Allerta gialla per domenica 17 agosto su gran parte della Sicilia. L’Isola fa parte di un elenco di regioni rispetto alle quali il dipartimento di protezione civile ha emanato un avviso. Una situazione che lascia tranquillo soltanto il sud-est dell’Isola.

Meteo, la situazione

La permanenza di un sistema di bassa pressione in quota, in lieve indebolimento nella giornata di domani, continuerà a determinare condizioni di instabilità meteorologiche, in particolare sulle regioni meridionali. L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, sabato 16 agosto, precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, sulla Puglia, specie sui settori occidentali, e il persistere di tali fenomeni su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Forte pioggia e fulmini

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica 17 agosto, allerta gialla. Le regioni interessate sono: Umbria, alcuni settori di Abruzzo, Molise e Puglia, su Campania, Basilicata, Calabria e gran parte della Sicilia dove già oggi si sono registrati fenomeni di maltempo, come la tromba d’aria che ha devastato la zona di Modica (Ragusa).