Una sessantina di interventi dei pompieri

CATANIA – Prosegue da 24 ore l’impegno dei vigili del fuoco per fronteggiare i danni causati dal maltempo in provincia di Catania, in particolare sulla costa Ionica tra i territori di Mascali, Riposto e Giarre.

Sessanta gli interventi fatti finora dalle squadre per auto in panne, allagamenti e alberi caduti o pericolanti. È quanto si legge sui canali social dei pompieri del comando provinciale di Catania.