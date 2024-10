Maltempo a Catania, Trantino: “Cause diverse per gli allagamenti”

Il sindaco su Facebook: "Manutenzione costante"

CATANIA – Sul maltempo a Catania interviene il sindaco Enrico Trantino, con un post su Facebook in cui commenta l’allagamento delle strade. “La manutenzione delle caditoie di via Etnea è costante” scrive il sindaco.

Maltempo a Catania: il post di Trantino

“Capiamo insieme – scrive il sindaco di Catania su Facebook – quali sono le motivazioni dietro le immagini che abbiamo visto in questi giorni? I tombini otturati sono origine di alcuni fenomeni di allagamento, ma non di quelli che tutti noi abbiamo osservato al centro di Catania! Tutte le caditoie della via Etnea sono infatti soggette a manutenzione costante”.

“Allora quali sono le cause? – continua Trantino – L’aumento d’intensità delle piogge per via del cambiamento climatico, l’inadeguatezza di un sistema di canalizzazione studiato negli anni ’60 e non più adatto ai volumi di oggi. Il suolo costruito negli ultimi sessant’anni, nonostante sia lavico, è paradossalmente impermeabilizzato e non permette uno smaltimento agevole”.

Trantino conclude: “Il deflusso che parte dai paesi limitrofi privi di fognature verso la città. Come in altre parti del territorio nazionale stiamo già lavorando con l’università per trovare delle soluzioni efficaci a lungo termine, che richiederanno tempo”.