Piogge e rovesci al nord, temperature roventi al Sud

1' DI LETTURA

ROMA – Italia nella doppia morsa di maltempo e caldo. Piogge e rovesci attesi per oggi in 6 regioni del Nord, mentre le temperature sulla soglia dei 40 gradi sono previste in particolare al Sud.

L’Emilia Romagna chiede lo stato d’emergenza nazionale per i danni da maltempo. La Cgil insiste con il governo perché vari un decreto su caldo e lavoro: “Serve subito la cig”.