Maltempo e frana di Niscemi, il decreto in Consiglio dei ministri

Il provvedimento con i fondi all'esame del governo

ROMA – Il decreto legge per l’emergenza maltempo in Calabria, Sardegna, Sicilia e per la frana a Niscemi, e il decreto legge energia sono all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato per le 16 di oggi, mercoledì 18 febbraio, a Palazzo Chigi. All’ordine del giorno, a quanto si apprende, anche l’esame preliminare di un decreto legislativo sul Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e di un altro sull’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Il Consiglio dei ministri è convocato per l’esame del seguente ordine del giorno: Schema di decreto-legge: Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile (Presidenza – Protezione civile e politiche del mare).

Schema di decreto-legge: Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico (Presidenza – Ambiente e sicurezza energetica); Schema di decreto legislativo: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi – Esame preliminare (Economia e finanze); Schema di decreto legislativo: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante l’istituzione dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità – Esame preliminare (Disabilita’); – Leggi regionali; – Varie ed eventuali.