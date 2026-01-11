Maltempo, isolate le Eolie. Mareggiata e danni a a Lipari

Previsioni in miglioramento

Durerà, almeno sino a domani, l’isolamento di Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli e del borgo di Ginostra che va avanti dal primo pomeriggio di mercoledì.

Nonostante le condizioni meteomarine siano leggermente migliorate i natanti veloci restano fermi in porto e qualche corsa, che potrebbe essere effettuata nel pomeriggio, interesserà solo Vulcano, Lipari e Salina.

Al momento l’unico mezzo in movimento è la nave di Caronte&Tourist isole minori, partita da Milazzo e diretta verso le tre isole maggiori. Intanto sono terminate le mareggiate nella frazione di Acquacalda a Lipari. Vi sono danni a diverse strutture. Per fortuna le previsioni annunciano un miglioramento delle condizioni meteo.

L’immagine è tratta dalla pagina social “Meteo Milazzo”