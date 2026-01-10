Meteo, maltempo a Palermo: diramata allerta gialla per domenica

Caduto in via Paulsen un palo dell'illuminazione

PALERMO – Pioggia, grandine e soprattutto sferzate di vento. A Palermo le basse temperature sono state accompagnate dai disagi arrecati dal maltempo. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco nel corso della giornata: a Palermo ed in provincia.

Nel capoluogo siciliano, in via Paulsen è caduto un palo dell’illuminazione. Non si registrano, fortunatamente, feriti.

Allerta gialla a Palermo

Intanto, la Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, domenica 11 gennaio 2026. Per la giornata di domani, infatti, sul territorio palermitano è prevista allerta gialla.