Maltempo in Emilia, morti, dispersi e cinquemila evacuati

Sono 14 i fiumi esondati nella regione fra ieri sera e le prime ore di stamani

BOLOGNA – Almeno 2 morti, 3 dispersi e 5mila evacuati. Continua ad aggravarsi il bilancio del maltempo che colpisce l’Emilia Romagna: sono 14 i fiumi esondati nella regione fra ieri sera e le prime ore di stamani, 19 i corsi d’acqua con superamenti del livello di allarme in alcune stazioni di rilevamento.

Allagamenti diffusi in 23 comuni. Secondo la Protezione civile, ci sono segnalazioni di oltre 250 dissesti in atto: ‘L’emergenza non è assolutamente finita, bisogna ascoltare le indicazioni, le operazioni di soccorso possono essere complesse e mettere a rischio i soccorritori’.