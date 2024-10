Maltempo, in Emilia Romagna si contano i danni: 3mila gli sfollati

In dieci ore sono caduti 175 millimetri di pioggia

BOLOGNA – Almeno tremila persone restano sfollate in Emilia Romagna dove ampie aree restano alluvionate anche se la pioggia ha dato ieri un po’ di tregua. Oggi lunedì 21 ottobre è sospeso il pagamento della sosta (strisce blu) in tutto il Comune di Bologna.

Ingente la conta dei danni, e un giovane di 20 anni ha perso la vita a Pianoro nell’auto travolta dall’acqua. Alcune scuole oggi hanno riaperto, altre sono rimaste chiuse.

In dieci ore sono caduti 175 millimetri di pioggia. Esondazioni e frane ovunque nella regione, criticità in 13 Comuni dell’Emilia. Difficoltà anche in Lombardia, nelle provincie di Mantova e di Cremona dove il Po è sotto osservazione.