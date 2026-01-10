Maltempo in Sicilia: cade un palo a Palermo, disagi a Messina

Una giornata di vento, pioggia e grandine

PALERMO – Forti grandinate e vento di maestrale si sono abbattuti per tutto il giorno su Palermo e in provincia. I vigili del fuoco sono impegnati da questa mattina in decine di interventi per alberi crollati, verande e cornicioni pericolanti e pali dell’illuminazione finiti su strada per il forte vento.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco da Termini Imerese a Caccamo (con la tracimazione di alberi in strada) fino al capoluogo siciliano dove in via Paulsen una raffica di vento hanno fatto cadere sull’asfalto un palo dell’illuminazione. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Il vento ha fatto cadere dei rami sui furgoni posteggiati nella concessionaria Fiat di via Imperatore Federico. Un muro è crollato in via Re Manfredi anche a causa delle infiltrazioni provocate dalla rottura della condotta fognaria. Una situazione questa che va avanti dal 2024 più volte segnalata, ma ancora non risolta. Per diversi minuti diverse strade della città, per via della grandine, si sono ritrovate imbiancate. Disagi sono stati segnalati anche in provincia.

A Termini Imerese alberi sono caduti nella zona del Belvedere e nella strada che collega Termini a Caccamo. Diversi disagi anche alla circolazione. Interventi anche a Monreale e nel bagherese.

Maltempo a Messina, criticità sulle strade

Il maltempo che sta interessando il territorio della provincia di Messina nelle ultime ore sta provocando numerosi disagi. In particolare lungo la rete viaria provinciale. Le forti raffiche di vento, abbinate alle precipitazioni intense, hanno causato la caduta di diversi alberi sulla sede stradale. Rendendo necessari interventi urgenti per garantire la sicurezza degli utenti della strada.

In particolare, le criticità si sono registrate lungo la Strada Provinciale 44 Campo Italia e la Strada Provinciale 45 Curcuraci-4Masse, dove il transito veicolare è stato parzialmente compromesso dalla presenza di alberi e rami di grosse dimensioni finiti sulla carreggiata.

Sono immediatamente entrati in azione i cantonieri della Città Metropolitana di Messina, che stanno operando senza sosta per la rimozione del materiale vegetale e per il ripristino delle normali condizioni di viabilità.

Le operazioni, condotte con l’ausilio di mezzi meccanici e attrezzature specifiche, si svolgono in condizioni meteo ancora difficili.

“La Città Metropolitana di Messina mantiene attivo il monitoraggio costante del territorio – si legge in una nota –, pronta a intervenire tempestivamente su ulteriori criticità che dovessero emergere a causa delle avverse condizioni meteorologiche. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo i disagi e garantire la sicurezza della circolazione stradale in tutta la provincia”.