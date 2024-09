Le ricerche sono in corso dalle 21.30 di ieri sera

MONTECATINI VAL DI CECINA (PISA) – Sono in corso, da questa notte, le ricerche di un bimbo di 5 mesi e della nonna dispersi per la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa.

Il maltempo ha fatto esondare il Sterza, che ha travolto l’abitazione in cui alloggiava una famiglia di turisti stranieri, che si sono messi in salvo salendo sul tetto dell’abitazione.

All’appello, però, mancano la nonna e il nipotino di 5 mesi.

Le ricerche sono in corso da ieri sera, quando alle 21:30 è stato lanciato l’allarme, ma sono rese complicate dal fatto che si tratta di una zona impervia e difficile da raggiungere, al confine con il comune di Monteverdi Marittimo.