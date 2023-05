Maltempo, Legambiente: dal 2010 in Italia 1.674 eventi estremi

Il report degli ambientalisti in base ai dati dell'Osservatorio CittàClima

ROMA – In Italia, dal 2010 ad oggi si sono verificati 1.674 eventi estremi, uno ogni tre giorni: “un dato preoccupante visto che l’Italia ad oggi continua a rincorrere le emergenze, pagando anche in termini di vite umane”. È quanto denuncia Legambiente che oggi, in occasione del Cdm sull’alluvione in Emilia-Romagna e Marche, diffonde i dati aggiornati dell’Osservatorio CittàClima.

L’associazione indica al governo Meloni i primi tre interventi più urgenti da mettere in campo: “investire in prevenzione, adottare subito il piano di adattamento al clima, ancora in standby, stanziando le adeguate risorse economiche per attuarlo ad oggi assenti e approvare una legge contro il consumo di suolo”. Per Legambiente il governo “deve avere il coraggio di mettere al centro, in primis, questi tre interventi per dare un segnale forte di risposta e di contrasto alla crisi climatica”.