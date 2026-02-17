 Maltempo: mareggiata alle Eolie, nuovi danni a Ginostra
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Maltempo: mareggiata alle Eolie, nuovi danni a Ginostra

Arcipelago isolato
STROMBOLI
di
1 min di lettura

LIPARI – Nelle Eolie, isolate da ieri pomeriggio, la violenta mareggiata in corso sta causando ulteriori danni all’approdo aliscafi della frazione di Ginostra, nell’isola di Stromboli. I marosi hanno scardinato, trascinando in mare, altri pezzi del grigliato, così come accaduto la scorsa settimana: situazione che ha già portato all’interdizione dello scalo ai mezzi veloci.

Colpita pesantemente anche la frazione liparese di Acquacalda con il mare che sta invadendo il lungomare, spingendosi sin dentro le abitazioni limitrofe. Il forte vento e una violenta grandinata, poco prima dell’alba, hanno causato danni alle colture nelle zone più alte dell’arcipelago.

Si parla di: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI