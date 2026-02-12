 Maltempo a Messina: di nuovo chiuse le scuole
Maltempo nel Messinese: off-limits due gallerie, chiuse le scuole

L'ordinanza del sindaco Federico Basile
L'ALLERTA
di
MESSINA – Il sindaco di Messina Federico Basile ha disposto la chiusura delle scuole e degli impianti sportivi per la giornata di domani 13 febbraio. La decisione è stata presa dopo gli aggiornamenti dal Dipartimento regionale di Protezione civile che prevedono allerta gialla in città e in tutto il territorio provinciale. Una tempesta atlantica porterà soprattutto forti venti di burrasca sulla fascia tirrenica.

Il forte vento

A causa del forte vento delle ultime ore nel territorio messinese, sono state chiuse precauzionalmente le gallerie Calavà I e Calavà II, lungo la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, fra i km 83,700 e 85,800, a Gioiosa Marea. La viabilità alternativa prevede l’utilizzo della strada provinciale 133 e dell’autostrada A20.

