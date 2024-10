Catania, il grande fiume di via Etnea: un uomo travolto dall’acqua VIDEO

Le drammatiche immagini del salvataggio

CATANIA – Via Etnea come un fiume in piena per via delle piogge che si stanno abbattendo sulla provincia ed il Sicilia. È diventato virale il video, impressionante, di una donna che salva un uomo caduto dal suo scooter. Le immagini lo mostrano mentre viene trascinato dall’acqua in piena che scorre per tutta la strada che si è trasformata in un canalone.

Nelle scorse ore, abbiamo raccontato la cronaca di quanto accaduto sul territorio. Il video su via Etnea è di un utente (Gabry) di Tik Tok.

Il maltempo

Le previsioni davano pioggia. Il maltempo non ha risparmiato la Sicilia. I danni causati dalla pioggia sono parecchi. Ad Enna, in via Pergusa, è crollato un costone di roccia. La strada, una delle arterie più importanti di accesso alla città, è chiusa al transito. Sul posto, oltre ai vigili urbani e vigili del fuoco, anche i volontari dell’Ente corpo protezione civile. Le zone più colpite dall’acqua sono Dittaino e Leonforte. A Pergusa, in contrada Parasporino una famiglia è isolata a causa del fango che ha invaso la strada di accesso all’abitazione.