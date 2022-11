Maltempo, incidente in autostrada: albero cade su un’auto, feriti

I tre viaggiavano sull'autostrada A18 in direzione Messina, intervenuti i Vigili del fuoco

CATANIA – Tre persone sono state ferite nell’incidente che ha coinvolto un’auto sull’autostrada A18. A causa del forte vento che da questa mattina sferza la Sicilia, un albero è caduto sulla carreggiata colpendo un’auto che stava transitando in quel momento.

L’incidente è avvenuto tra Giardini Naxos e Calatabiano, vicino all’area di servizio Calatabiano, in direzione di Messina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Riposto.

I tre feriti sono stati trasportati in ospedale in ambulanza, ma non sono in condizioni gravi.