Maltempo in Sicilia: strade allagate, alberi caduti e disagi

Navi ferme e voli dirottati

2' DI LETTURA

PALERMO – Continua l’ondata di maltempo nel sud-Italia, dopo l’arrivo del ciclone Poppea. Strade allagate e alberi caduti a causa delle condizioni meteo avverse nel capoluogo siciliano. Un palo dell’illuminazione è caduto nel quartiere Noce a Palermo. Un’auto Toyota Yaris è stata danneggiata. Alberi caduti anche in via Uditore e all’interno della Fiera del Mediterraneo, dove il servizio relativo ai tamponi in modalità drive-in è stato momentaneamente sospeso. Disagi registrati pure nella zona di Monreale e San Martino delle Scale: alberi crollati hanno bloccato le strade che portano a Palermo. La conta dei danni è ancora in corso. I vigili del fuoco sono al lavoro da questa notte, anche a causa delle numerose richieste di intervento che sono giunte alla sala operativa per allagamenti.

Il Comune ha disposto la chiusura ai visitatori del cimitero di Santa Maria dei Rotoli in data odierna e sino al cessare delle condizioni meteo avverse. Inoltre Palazzo delle Aquile ha comunicato che anche la biblioteca multimediale di Villa Trabia, oggi, resterà chiusa al pubblico per allerta meteo e per la conseguente chiusura del parco.

Albero si abbatte su due auto su A18

Forti disagi anche a Giarre a causa delle forti raffiche di vento. Tre persone sono rimaste ferite, fortunatamente in modo lieve, da un albero che a causa del forte vento si è abbattuto stamane su due automobili che percorrevano l’autostrada Catania-Messina tra Fiumefreddo di Sicilia e Giardini Naxos. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, Vigili del fuoco e 118.

Traghetto Napoli-Palermo cancellato

A causa del maltempo il traghetto della Tirrenia Napoli-Palermo questa sera non salperà dal porto di Palermo. Anche quello previsto domani da Napoli salterà la corsa.

Isole delle Eolie non raggiungibili da giorni

Alicudi, Filicudi e Ginostra isolate da 60 ore. Altre tre da 48. Il forte vento da sud – sud ovest e il conseguente aumento del moto ondoso anche oggi tengono navi ed aliscafi che collegano le isole Eolie ormeggiati nel porto di Milazzo, con inevitabili disagi nelle scuole, negli uffici pubblici e nel rifornimento delle attività commerciali. Con lo stop odierno ai collegamenti continua l’isolamento delle isole minori dell’arcipelago: Alicudi, Filicudi e il piccolo borgo di Ginostra non sono raggiungibili da oltre 60 ore.

Salina, Panarea e Stromboli da oltre 48. Le uniche isole che sono state raggiunte, ieri, da un mezzo sono state Vulcano e Lipari, grazie ad una corsa straordinaria della nave Laurana che, poi, ha fatto ritorno, direttamente, nella città del Capo.

Voli dirottati da Palermo a Catania

A causa delle cattive condizioni meteo questa mattina quattro voli sono stati dirottati dall’aeroporto palermitano Falcone Borsellino a quello Fontanarossa di Catania. Sono i voli da Milano Malpensa della

Wizzair delle 8, il volo da Roma Fiumicino della Ryanair dell’8.05, quello da Bergamo Ryanair delle 8.35 e l’EasyJet Europe delle 8.50. I passeggeri del volo Wizzair e quello Ryanair da Bergamo stanno tornando in pullman da Catania a Palermo, gli altri due voli stanno facendo nuovamente rotta da Catania a Palermo.