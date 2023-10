Maltrattamenti e minacce alla moglie, arrestato nell’Agrigentino

A chiamare il 112 è stata la donna

1' DI LETTURA

AGRIGENTO – Schiaffeggia e minaccia di morte, davanti ai figli, la moglie. All’arrivo dei carabinieri, anziché calmarsi, il trentanovenne ha continuato a dare in escandescenze, scagliandosi contro la donna, minacciandola ed insultandola. È in flagranza di reato che i militari dell’Arma di Cammarata hanno arrestato l’uomo di San Giovanni Gemini. L’accusa è maltrattamenti in famiglia. A chiamare il 112 è stata la donna, dopo che il coniuge è andato su tutte le furie e l’ha aggredita e minacciata di morte. Il giudice ha già convalidato l’arresto ed ha disposto i domiciliari.