La star internazionale Maluma al Wave Summer

Si esibirà a villa Bellini il prossimo 5 luglio

1' DI LETTURA

La superstar colombiana Maluma sarà al Wave Summer Music 2023. La star internazionale, uno degli artisti di maggior successo ed influenza della musica latinoamericana, sarà il 5 luglio alla Villa Bellini di Catania per uno dei pochi appuntamenti italiani del suo tour mondiale. Il live siciliano è organizzato da Giuseppe Rapisarda Management con la collaborazione di Lurova Music.

Oltre 18 milioni di copie vendute nel mondo tra singoli e album, vincitore di un Latin Grammy Award e nove nomination, Maluma ha recentemente ricevuto 8 nomination al Premio Lo Nuestro: Pop – Male Artist Of The Year; Song Of The Year per il brano “Cada Quien” con Grupo Firme; The Perfect Mix Of The Year per “Cada Quien” con Grupo Firme; Tour Of The Year; Pop – Song Of The Year con “Sobrio”; Pop-Urban – Song Of The Year con “Mama Tetema” ft. Rayvanny; Urban – Album Of The Year con The Love & Sex Tape; Regional Mexican – Banda Song Of The Year per “Cada Quien” con Grupo Firme. La finale si terrà il 23 febbraio alla Dade Arena di Miami. L’ultimo album “The Love & Sex Tape” è stato nominato nella categoria Best Album Urbano ai Grammy Awards.

Il 3 febbraio è stato pubblicato “La Formula”, il suo nuovo singolo, in collaborazione con l’artista di salsa più grande di tutti i tempi Marc Anthony. “La Formula”, scritta da Maluma e Marc Anthony insieme a Édgar Barrera, Kevin Mauricio Jiménez, Bryan Snaider Lezcano, Justin Quiles, Rene David Cano and Sergio George, è una salsa dal ritmo irresistibile, impreziosita da un’eccellente performance vocale e un testo dolceamaro. Il brano è la conferma della stretta amicizia tra i due artisti, nata dopo la versione salsa del grande successo di Maluma “Felices los 4“.