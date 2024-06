Mancuso: “Soddisfazione per la vittoria di Tesauro, risultato eccellente”

I complimenti da parte dell'onorevole al neo sindaco

CALTANISSETTA – “Una grande soddisfazione per Forza Italia avere centrato l’obbiettivo a Caltanissetta: il forzista Walter Tesauro sostenuto da una coalizione formata da tutti i partiti di centrodestra è stato eletto al ballottaggio sindaco di Caltanissetta, unico capoluogo in Sicilia dove si è votato per le amministrative”.

Con queste parole, Michele Mancuso, deputato di Forza Italia all’Ars, ha commentato la vittoria di Walter Tesauro, avvocato ed ex presidente del Consorzio Universitario che oggi indossa la fascia tricolore.

“Un risultato eccellente che cammina in parallelo con il grande affermazione ottenuta per le Elezioni Europee in Sicilia”.

“Un risultato, quello raggiunto da Tesauro, che conferma la forza di un’azione corale identificata in un centro-destra unito e compatto, espressione di una Sicilia che ha trovato sinergia e competenza a livello, soprattutto, umano.

“Adesso è il momento di cominciare a lavorare per la città – ha aggiunto -. Tesauro è la persona giusta, che si pone nel modo perfetto per essere a disposizione della gente e a lavorare per la città”.

L’on. Michele Mancuso ha rappresentato il collante per la candidatura di Walter Tesauro. Sin dal primo momento sostenitore, in sinergia con il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e di Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia, e anche di tutta la coalizione a sostegno, è risultato essere la testimonianza della capacità di un partito, quello di Forza Italia, di poter dare alla comunità una persona qualificata in grado di poterla guidare e risollevare. La Sicilia, attraverso Caltanissetta, dimostra come e quanto la sinergia e l’unione del centro-destra funzioni.

L’on. Mancuso ha concluso complimentandosi ancora con il nuovo sindaco e rinnovando i ringraziamenti rivolti a tutti gli altri partiti e alle liste civiche, ma soprattutto “ai 167 candidati che hanno dato veramente tanto per raggiungere questo risultato”.